الكرملين: نحن لا نعترف بولاية المحكمة الجنائية الدولية القضائية

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) دميتري بيسكوف أن بلاده لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، مشددا على أن أي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية.



وقال بيسكوف اليوم الجمعة، تعليقا على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نحن نعتبر صياغة المسألة ذاتها شائنة وغير مقبولة، وروسيا لا تعترف مثل عدد من الدول الأخرى باختصاص وولاية هذه المحكمة، وبالتالي فإن أي قرارات من هذا النوع تعتبر باطلة وغير مقبولة بالنسبة لنا من وجهة نظر القانون".



ومن جانبها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا معنى له بالنسبة لروسيا.



وعلق نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، على القرار بالقول: "إن مذكرة التوقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين مجرد ورق تواليت، وليست هناك حاجة لتوضيح مكان استخدام هذه الوثيقة".



وكانت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية أصدرت اليوم مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.