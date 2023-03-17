قال أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد الغرف التجارية، إن سعر المزرعة يبلغ اليوم 95 جنيها، منوها أن السعر بأسواق الجملة 105 جنيهات، وبالأسواق العادية 120 جنيها.

ورد خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية «الحدث اليوم» مساء الخميس، تباين السعر بين المزرعة والمستهلك من «95:120»؛ إلى تعدد حلقات التداول، معقبا: «هناك ثلاث حلقات».

وتابع: «الحلقة الأولى -تاجر الجملة- يكسب 3 جنيهات نظير النقل والهالك، والثانية تاجر التجزئة-الموزع- مثل سابقة، والمرحلة الثالثة لمحال البقالة والماركت»، لافتا إلى بيعه من قبل محال الجملة للمستهلك مباشرة مقابل «98» جنيها.

وشدد على ضرورة استمرار الإفراجات الجمركية عن الأعلاف، معقبا: «الخامات غالية جدا، وطن الذرة تخطى 20 ألف جنيه، والفول الصويا 36 ألف جنيه»، مشيرا إلى تسبب ارتفاع الخامات؛ في رفع الأعباء على المنتج والمستهلك.