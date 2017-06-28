إكرامي: «مهر ابنتي كان أكبر من قيمة انتقال رمضان صبحي لبيراميدز»

تحدث إكرامي الشحات حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن زواج ابنته حبيبة من رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز.
وقال إكرامي الشحات في تصريحات تليفزيونية: «حضرت مفاوضات النادي الأهلي مع ستوك سيتي لضم رمضان صبحي، وذلك بسبب أنه كان خطيب ابنتي حبيبة وقتها».
وأضاف: «رمضان صبحي انضم لصفوف ستوك سيتي الإنجليزي مقابل 2 مليون دولار، وهو انضم لصفوف بيراميدز قادمًا من هدرسفيلد وليس الأهلي».
وأتم: «صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز كانت مقابل 6 ملايين دولار، وقيمة مهر بنتي حبيبة كان أكبر من 6 ملايين دولار قيمة الصفقة».