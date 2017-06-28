إكرامي: «مهر ابنتي كان أكبر من قيمة انتقال رمضان صبحي لبيراميدز»

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تحدث إكرامي الشحات حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن زواج ابنته حبيبة من رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز.

وقال إكرامي الشحات في تصريحات تليفزيونية: «حضرت مفاوضات النادي الأهلي مع ستوك سيتي لضم رمضان صبحي، وذلك بسبب أنه كان خطيب ابنتي حبيبة وقتها».

وأضاف: «رمضان صبحي انضم لصفوف ستوك سيتي الإنجليزي مقابل 2 مليون دولار، وهو انضم لصفوف بيراميدز قادمًا من هدرسفيلد وليس الأهلي».

وأتم: «صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز كانت مقابل 6 ملايين دولار، وقيمة مهر بنتي حبيبة كان أكبر من 6 ملايين دولار قيمة الصفقة».