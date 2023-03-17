الخارجية الأردنية تدين استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة والاعتداء عليها، والتي كان آخرها العدوان على مدينة جنين اليوم.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي على ضرورة وقف إسرائيل للإجراءات الأحادية كافة، وحماية المدن الفلسطينية من هذه الاعتداءات المتكررة والمتواصلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة موقف الأردن الرافض لهذه الاعتداءات، وضرورة وقف التصعيد والحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فوري، محذراً من عواقب هذا التصعيد الذي لن يؤدي إلا لمزيد من التدهور والعنف، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة،بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

كانت قوات إسرائيلية خاصة قد قتلت اليوم الخميس، أربعة فلسطينيين بينهم ناشطان من حركتي حماس والجهاد الإسلامي في جنين شمال الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن نحو 20 فلسطينيا آخرين أصيبوا بجروح برصاص القوات الإسرائيلية عقب الحادثة التي جرت في شارع مكتظ في جنين.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين إلى 88 منذ بداية العام الجاري برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس.

وصرح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بأن ما جرى في جنين "مجزرة تهدف إلى تفجير الأوضاع وجر المنطقة إلى مربع التوتر والعنف، وهي استمرار للعدوان الإسرائيلي على شعبنا".

وجاءت الحادثة في جنين قبل اجتماع خماسي مقرر في مدينة شرم الشيخ المصرية يوم الأحد المقبل يضم ممثلين من الولايات المتحدة ومصر والأردن إلى جانب السلطة الفلسطينية وإسرائيل على غرار الاجتماع الذي عقد في مدينة العقبة الأردنية في 26 شباط/فبراير الماضي.

وكان اجتماع العقبة انتهى بإعلان تفاهمات فلسطينية وإسرائيلية لتهدئة التوتر بينها وقف الإجراءات الأحادية الجانب، على أن يتم عقد اجتماع آخر في شرم الشيخ.

وأتهم مسؤولون فلسطينيون إسرائيل بالتنصل من التفاهمات التي تم التوصل إليها في العقبة لاسيما وقف اقتحام المدن الفلسطينية.