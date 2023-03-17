روسيا والكونغو توقعان صفقة لبناء خط أنابيب للمنتجات النفطية

تعتزم روسيا وجمهورية الكونغو التوقيع على اتفاقية حكومية دولية بشأن إنشاء خط أنابيب سينقل المنتجات البترولية في الدولة الأفريقية، بمشاركة شركة روسية قبل القمة الروسية الأفريقية التي ستعقد في سانت بطرسبرج في يوليو 2023،وفقا لما قاله السفير الروسي لدى الكونغو جورجي شيبيك للصحفيين.

وذكرت وكالة تاس الروسية أن السفير أشار إلى أن مشروع إنشاء خط أنابيب للمنتجات النفطية بين أكبر مدن الكونغو في بوانت نوار والعاصمة برازافيل هو جزء من خطط فورية لتطوير العلاقات بين روسيا وجمهورية الكونغو.

وأضاف الدبلوماسي أنه تم تسمية الخط باسم النقاط التي تتقاطع معها - بوانت نوار ولوتي ومالوكو تريشوت.

وقال شيبيك إنه تقرر في اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية الحكومية الدولية السادسة في سبتمبر 2022 أنه يجب إبرام اتفاقية حكومية دولية بين حكومتي روسيا وجمهورية الكونغو بشأن مشروع بناء خط أنابيب لتزويد المنتجات النفطية.

وأوضح أن "الخطة تنص على توقيع هذه الاتفاقية قبل القمة الروسية الأفريقية، ومن المرجح أن يتم إنشاء مشروع مشترك للتعامل مع القضايا العملية، وسيتم توقيع اتفاقية الامتياز".

وأشار السفير إلى أنه على الجانب الروسي، أبدت شركة ZNGS Prometey اهتماما بالمشروع. وقال "ستشارك على الأرجح في الاتفاق الحكومي الدولي".

وأشار الدبلوماسي أيضا إلى أن شركة النفط الروسية العملاقة لوك أويل، التي تعمل في الدولة الأفريقية منذ عام 2019، هي شركة رائدة في تطوير العلاقات بين البلدين. وشدد على أن "هذا حضور مهم للغاية بالنسبة لنا. لا يمكن مقارنته إلا مع روسال في غينيا وألروسا في أنجولا. لوك أويل هو أهم وجود اقتصادي لنا هنا الآن".