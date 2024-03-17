تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة التحقيقات في واقعة إقدام عامل على التخلص من حياته بإطلاق النار على رأسه بسبب خلافات مع زوجته على المصاريف المنزلية بمنطقة بولاق الدكرور.

وكشفت التحريات أن المتوفى متزوج من سيدة تعمل في كوافير وكان بينهما خلافات بسبب مصاريف المنزل، وحدثت مشادة كلامية بينهما، واستدعى أبناءهما للحضور لحل الخلاف، لكنه خرج من الغرفة وبيده فرد خرطوش وهدد بإنهاء حياته ثم أطلق عيار نارى على رأسه ولقى مصرعه فى الحال.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوجود جثة داخل منزل بمنطقة فيصل ببولاق الدكرور، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وعثر على جثة عامل أحذية مصاب بطلق نارى بالرأس وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، ووضعه تحت تصرف النيابة العامة.