مستشار النمسا: مصر شريك بالغ الأهمية لأوروبا في مختلف المجالات

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قال مستشار النمسا كارل نيهامر، إن مصر شريك بالغ الأهمية لأوروبا في مختلف المجالات.

وأضاف خلال كلمته في القمة المصرية الأوروبية في قصر الاتحادية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي خطوة مهمة ومرحب بها.

وأشار إلى أن الوصول للشراكة الاستراتيجية الشاملة هي حالة يفوز بها كلا الطرفين.

ولفت إلى أن بلاده تثمن الدور المصري في مواجهة الهجرة غير الشرعية على مدار الفترات الماضية.

وشدد على أهمية الاتفاقية الجديدة في خلق فرص العمل وتعزيز التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر وغير ذلك من القطاعات الواعدة.

وتستضيف القاهرة، قمة مصرية أوروبية، ستشهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة.