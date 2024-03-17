 القوات الإسرائيلية تشدد من إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة نابلس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات الإسرائيلية تشدد من إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة نابلس

رام الله (د ب أ)
نشر في: الأحد 17 مارس 2024 - 11:36 ص | آخر تحديث: الأحد 17 مارس 2024 - 11:36 ص

أفادت مصادر محلية فلسطينية بتشديد القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، من إجراءاتها على الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن"قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها على الحواجز العسكرية التي أصبحت شبه مغلقة أمام الداخلين إلى نابلس والخارجين منها، ما أدى إلى حدوث أزمات خانقة".

وأضافت المصادر أن "جنود الاحتلال يقومون بتفتيش المركبات، والتدقيق بهويات المواطنين وإعاقة مرورهم، على حواجز المربعة، ودير شرف، وصرة غرب نابلس، وعورتا جنوبا".


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