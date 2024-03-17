 روسيا ترد على اقتراح ماكرون هدنة في أوكرانيا خلال الأوليمبياد: توقف عن توريد الأسلحة إلى كييف - بوابة الشروق
الأحد 17 مارس 2024 1:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

روسيا ترد على اقتراح ماكرون هدنة في أوكرانيا خلال الأوليمبياد: توقف عن توريد الأسلحة إلى كييف

موسكو (د ب أ)
نشر في: الأحد 17 مارس 2024 - 1:15 م | آخر تحديث: الأحد 17 مارس 2024 - 1:15 م
اقترحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة؛ ردا على كلامه بشأن وقف إطلاق النار خلال الألعاب الأولمبية.

وقالت زاخاروفا، لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، "أقدم اقتراحا للرد على ماكرون: التوقف عن توريد الأسلحة (إلى كييف)، التي تستخدم لقتل المدنيين، وكذلك التوقف عن رعاية الإرهاب".

ونصحت زاخاروفا ماكرون بتقديم اقتراح مماثل على أطراف الصراع في الشرق الأوسط، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وتابعت زاخاروفا "ربما يعتمد الكثير على ما تقوله فرنسا".

وفي وقت سابق، قال ماكرون، في مقابلة مع قنوات تلفزيونية أوكرانية، إنه سيطلب من روسيا إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا طوال مدة دورة الألعاب الأولمبية في باريس، التي ستقام في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024.

وقد ذكرت موسكو مرارا أن المساعدات العسكرية الغربية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، في حين يصبح نقل الأسلحة هدفا مشروعا للجيش الروسي.

وذكر الكرملين أن ضخ الغرب لأوكرانيا بالسلاح لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك