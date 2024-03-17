روسيا ترد على اقتراح ماكرون هدنة في أوكرانيا خلال الأوليمبياد: توقف عن توريد الأسلحة إلى كييف

اقترحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة؛ ردا على كلامه بشأن وقف إطلاق النار خلال الألعاب الأولمبية.



وقالت زاخاروفا، لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، "أقدم اقتراحا للرد على ماكرون: التوقف عن توريد الأسلحة (إلى كييف)، التي تستخدم لقتل المدنيين، وكذلك التوقف عن رعاية الإرهاب".



ونصحت زاخاروفا ماكرون بتقديم اقتراح مماثل على أطراف الصراع في الشرق الأوسط، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.



وتابعت زاخاروفا "ربما يعتمد الكثير على ما تقوله فرنسا".



وفي وقت سابق، قال ماكرون، في مقابلة مع قنوات تلفزيونية أوكرانية، إنه سيطلب من روسيا إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا طوال مدة دورة الألعاب الأولمبية في باريس، التي ستقام في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024.



وقد ذكرت موسكو مرارا أن المساعدات العسكرية الغربية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، في حين يصبح نقل الأسلحة هدفا مشروعا للجيش الروسي.



وذكر الكرملين أن ضخ الغرب لأوكرانيا بالسلاح لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.