نتنياهو يرفض الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار في غزة

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا الدعوات لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك في بداية اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد.



وأكد نتنياهو أن الضغوط الدولية لإنهاء الحرب تتصاعد على إسرائيل، غير أن ذلك لن يمنع الجيش الإسرائيلي من دخول منطقة رفح في غزة.



وقال نتنياهو "سنعمل في رفح، وسيستغرق الأمر أسابيع قليلة، وسوف يحدث".



وأضاف نتنياهو أن "الضغط لإنهاء الحرب يأتي من خلال محاولة دفع إسرائيل إلى إجراء انتخابات مبكرة الآن.. إجراء الانتخابات الآن سيشل البلاد لمدة ستة أشهر، الأمر الذي يعني وقف الحرب".



وقال نتنياهو إن "إنهاء الحرب الآن يعني خسارة إسرائيل للحرب، وإسرائيل لن تسمح بذلك".



ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي رسالة إلى حلفاء بلاده في المجتمع الدولي، قائلا "إلى أصدقائنا في المجتمع الدولي أقول لهم: هل ذاكرتكم قصيرة إلى هذا الحد؟ هل نسيتم بهذه السرعة 7 أكتوبر، أفظع مذبحة ارتكبت ضد اليهود منذ المحرقة؟ هل أنتم مستعدون بهذه السرعة لحرمان إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها ضد وحوش حماس؟ هل فقدتم ضميركم الأخلاقي بهذه السرعة؟".



ودعا نتنياهو المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على حركة حماس وإيران، الداعم الرئيسي لها قائلا "إنهما هما اللذان يشكلان خطرا على المنطقة والعالم بأكمله".