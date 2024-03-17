قال المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشروق، إن الدولة يجب أن توفر الكتب مجانًا في ‏المكتبات العامة؛ لضمان استمرارية حركة الإبداع والنشر وتطويرها، لا سيما للقراء الراغبين في البحث والقراءة ‏ولا يملكون القدرة على شراء الكتب‎.‎

واعتبر خلال لقائه بالإعلامي حسام السكري، في برنامج صالون السكري، المذاع عبر موقع ‏يوتيوب ‏ومجموعة ‏من مواقع التواصل الاجتماعي، مساء السبت، أن القرصنة على الإبداع هي سرقة منظمة مع سبق الإصرار والترصد، حيث يختار المزورون أفضل الكتب الناجحة لنسخها ونشرها بشكل ‏غير قانوني‎.‎

وشدد على أن القرصنة تلحق الضرر بالمؤلف والرسام والمصحح ‏والمراجع والمخرج وموظفي المكتبات وبالناشر، أي بالصناعة كاملة‎.‎

وعلى صعيد آخر، ناقش المهندس إبراهيم المعلم، المعلومات المتداولة في أوروبا حول قلة القراءة في العالم ‏العربي، على غرار أن الفرد العربي لا يقرأ سوى 8 دقائق سنويًا، وكذلك أن العالم العربي أجمع لا يترجم نصف ‏ما تترجمه إسبانيا سنويا، أو أن كل ما ترجم منذ عهد الخليفة المأمون إلى الآن 10 آلاف كتاب.‏

وتساءل عن مصدر هذه المعلومات، مؤكدًا عدم وجود وسيلة لمعرفة عدد الكتب المترجمة منذ عهد الخليفة المأمون ‏حتى الآن، موضحا أن معظم ما يترجم في العالم العربي لا يحصى بسبب نقص الإحصائيات‎.‎

وأكد أن الاحصائيات السابقة لا تمنع أن القراءة في مصر وكذلك العالم والعربي أقل مما يجب، رابطا من جانبه ‏قلة القراءة في مصر بقلة التقدير للقراءة والمساحة الزمنية والإمكانيات المتاحة للطلاب في المدارس‎.‎

وأشار إلى تجلي ذلك واضحا في غياب البرامج الثقافية وتقييمات ومراجعات الكتب عن القنوات الفضائية، مشددا على أهمية نشر الوعي ‏بالقراءة والثقافة‎.

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