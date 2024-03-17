حرائق غابات تجتاح جنوب غرب الصين

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أرسلت السلطات الصينية أكثر من ألف رجل إطفاء إلى إقليم "سيتشوان" لإخماد حرائق انتشرت عبر الجبال.

كما أرسلت السلطات أيضا سبع مروحيات، منذ أمس الأول الجمعة لإخماد حرائق غابات تحتدم بجنوب غرب الإقليم، حسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية اليوم الأحد.

وذكرت وزارة "إدارة الطوارئ" أن الحرائق بدأت حوالي الساعة الخامسة مساء أمس الأول الجمعة، بالقرب من قرية "بايزي" في مقاطعة "ياجيانج" بإقليم "سيتشوان".

وتسببت الرياح القوية وضعف الرؤية في تعطيل جهود إخماد الحرائق.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا حتى الآن، لكن تسببت الحرائق في إغلاق جزء من طريق سريع وانقطع الاتصال مع محطة للطاقة الكهرومائية.