مزاعم إسرائيلية جديدة حول اغتيال القائم بأعمال رئيس الأركان في كتائب القسام

زعمت هيئة البث الإسرائيلية، اغتيال القائم بأعمال رئيس الأركان في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مروان عيسى، في غارة إسرائيلية قبل أيام في قطاع غزة، وذلك بعد أيام من تداول ادعاءات في هذا الصدد.



وادعت هيئة البث الإسرائيلية، أن عملية اغتيال مروان عيسى تمت بنجاح على حد تعبيرها.



وقالت إن حركة حماس أكدت في محادثات مغلقة أن المسئول الكبير اغتيل في هجوم لسلاح الجو الإسرائيلي قبل نحو أسبوع، وظلّ مدفونا تحت أنقاض النفق الذي كان فيه مع قائد لواء المعسكر المركزي للتنظيم، وفق شبكة روسيا اليوم.



في المقابل، لم تعلق حماس حتى الآن على هذه التصريحات.



وإذا ما صحت العملية، سيكون عيسى هو أهم هدف يتم استهدافه منذ بداية الحرب، ويعدّ الرجل رقم 3 على قائمة المطلوبين الإسرائيلية في حماس، بعد محمد الضيف قائد كتائب القسام، ويحيى السنوار قائد حماس في غزة.