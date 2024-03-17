أفادت صحيفة "القبس" الكويتية بصدور 4 مراسيم وقرارات تقضي بسحب الجنسية من 26 شخصا، لأسباب مختلفة.



وحسب "القبس"، جاءت المراسيم بناء على قانون الجنسية الذي ينص "على سحب الجنسية اذا كانت قد منحت عن طريق الغش أو بناء على اقوال كاذبة"، و"سحب الجنسية إذا حكم على الشخص خلال 15 سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة".

كما جاءت بناء على المادة 21 مكرر والتي تنص على "معاقبة كل شخص ادلى ببيانات غير صحيحة الى الجهات الادارية المختصة بتحقيق الجنسية".

ونقلت "القبس" عن مصدر أن القرارات تتوالى لسحب الجنسية من المزورين وممن حصلوا عليها عن طريق الغش.