قومي المرأة بالإسكندرية: توزيع 1750 وجبة على الأسر الأكثر احتياجا في إطار مبادرة مطبخ مصر

أعلنت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة الفرع بالإسكندرية، توزيع 1750 وجبة على الأسر الأكثر احتياجا في إطار مبادرة مطبخ مصر.

فقد أُقيم مطبخان على مستوى المحافظة، بمدينة بشاير الخير 1، ومنطقة الرصافة بمحرم بك، وذلك في إطار مبادرة "مطبخ المصرية" التي أطلقها المجلس القومي للمرأة تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم.

وأضافت: "منذ بداية الشهر الكريم تم التوزيع على الحالات الأكثر احتياجا بقرى مبادرة حياة كريمة بمركز ومدينة برج العرب بالإضافة إلى باقي أحياء المحافظة، مشيرة أن استمرار المطبخ طوال أيام شهر رمضان الكريم.

ويذكر أن "مطبخ المصرية" ذو طابع مجتمعي وذو بُعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب، حيث تلقت السيدات تدريبا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة في المطبخ.