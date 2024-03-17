اليابان تنتهي من الجولة الرابعة لإطلاق المياه الملوثة إشعاعيا في البحر

قالت شركة طوكيو إليكتريك باور هولدينجز، إنه تم الانتهاء اليوم الأحد من الجولة الرابعة لإطلاق المياه الملوثة إشعاعيا من محطة فوكوشيما النووية المتضررة في البحر، حيث من المحتمل أن تتم الجولة المقبلة الشهر المقبل.



وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن شركة طوكيو إليكتريك، المشغلة للمحطة النووية، أطلقت نحو 7800 طن من المياه المعالجة كما كان مقررا في أحدث جولة، بدأت في أواخر فبراير الماضي.



ويشار إلى أنه لم يتم رصد مستويات تريتيوم غير اعتيادية في المياه القريبة منذ بدء إطلاق المياه في البحر في أواخر أغسطس الماضي.



ومرت المياه عبر نظام معالجة سائل متقدم قادر على التخلص من معظم النويدات المشعة ماعدا التريتيوم.



وأطلقت الشركة نحو 31 ألفا و200 طن من المياه المعالجة في الجولات الأربعة خلال العام المالي الحالي حتى مارس الجاري.



يشار إلى أن تصريف المياه المعالجة، بدأ في أغسطس 2023



وذكرت وكالة "جي.جي.برس" اليابانية للأنباء اليوم أنه في الجولة الرابعة، التي بدأت في 28 فبراير، الماضي، تم تعليق التفريغ، لأكثر من 15 ساعة، للتأكد من السلامة، أمس الأول الجمعة، عندما ضرب زلزال قوي مقاطعة "فوكوشيما"، التي تضم المحطة النووية.



وضرب زلزال قوي بلغت شدته 4ر5 درجة على مقياس ريختر، مقاطعة فوكوشيما في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، لكن لا يوجد خطر من حدوث تسونامي، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.