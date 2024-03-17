المبعوث الأممي بيدرسون: ضرورة احترام سيادة ووحدة أرض وشعب سوريا

استعرض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، اليوم الأحد، الاتصالات التي قام بها مؤخراً من أجل تنفيذ المهمة، التي يقوم بها للوصول الى مسار سياسي ينهي الأزمة في البلاد التي دخلت عامها الرابع عشر.

وأكد بيدرسون، خلال لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في مقر وزارة الخارجية السورية اليوم الأحد "ضرورة احترام كل الأطراف ذات الصلة لسيادة ووحدة أرض وشعب سوريا، وشدد على أهمية أن "تنفذ جميع الدول التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الجمهورية العربية السورية".

ونقلت صفحات تابعة لوزارة الخارجية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الوزير المقداد بحث التعاون القائم بين سوريا والأمم المتحدة والتسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية للأمم المتحدة ومكاتبها في سوريا، بما في ذلك مكتب المبعوث الخاص.

وأشار المقداد إلى جهود الحكومة السورية في تحسين الوضع الإنساني في البلاد، وتحقيق التعافي، لافتاً إلى الآثار الكارثية اللإنسانية على الشعب السوري الناجمة عن التدابير القسرية أحادية الجانب اللاشرعية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون.

كما شدد المقداد على ضرورة قيام الأمم المتحدة بتحمل مسئولياتها إزاء وقف الانتهاكات للسيادة السورية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، والتواجد غير المشروع للقوات الأمريكية والتركية في سوريا.

ويتضمن جدول زيارة المبعوث الأممي الى سوريا عقد لقاءات مع السفير الروسي في دمشق الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لتطوير العلاقات مع سوريا ألكسندر يفيموف، والسفير الإيراني في سوريا حسين أكبري.

وتأتي زيارة بيدرسون إلى سوريا بعد أكثر من 6 أشهر على زيارته السابقة لبحث امكانية استئناف عقد لقاءات اللجنة الدستورية السورية، ومن المقرر عقد الاجتماع التاسع للجنة الدستورية في الشهر المقبل.

وتشكلت اللجنة الدستورية السورية رسميا عام 2019، وتتكون من 150 عضوا بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني، وعقدت 8 جولات في جنيف لإنجاز إصلاح دستوري، لكنها لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن.