

قيّم المخرج خالد يوسف، أعماله الفنية إذ قرر منح فيلم كف القمر نسبة 90%، وهي فوضى 85%، وكلمني شكرًا 82%، ودكان شحاتة 80%، والريس عمر حرب 75%، وسره الباتع 70%.

وقال خلال لقاء لبرنامج «حبر سري»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد: «أنا بتاع الخطوط الحمراء، أقرب فيلم لقلبي حين ميسرة وبعده دكان شحاتة وهي فوضى وكف القمر، والأكثر قربًا بعدهم الريس عمر حرب وغيره».

وأشار إلى أنه لا يشاهد أفلام مرة أخرى بعد تسليم نسختها النهائية، معقبًا: «بعد ما بسلم نسخة العمل مبشوفش الأفلام تاني ولا بحب أتفرج عليها، وبعرف النجاح من الجمهور والنقاد واللي حواليا».

وذكر أنه يعتمد على آراء بعض الأصدقاء المقربين الذين يقرأون العمل بمجرد تصويره ومنهم الشاعر جمال بخيت والصحفي مجدي الجلاد.

واعتبر أن فيلم «كف القمر» لم ينل حظه في السينما بسبب عرضه في نوفمبر 2011 تزامنًا مع أحداث مجلس الوزراء وماسبيرو وحظر التجول، مؤكدًا في الوقت نفسه، أنه من أكثر الأفلام التي نال إشادة حولها بعد عرضه تلفزيونيًا.