فينورد يهزم هيرنفين في الوقت القاتل بالدوري الهولندي

فاز فينورد على مضيفه هيرنفين 3 /2، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الهولندي لكرة القدم، والتي شهدت فوز أوتريخت على نيمجين 1 /صفر.

وتقدم هيرنفين بهدف أحرزه ماتس كولهيرت في الدقيقة 17، غير أن ماتس ويفر أدرك التعادل لفينورد في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 64 سجل كولهيرت الهدف الثاني لهيرنفين، لكن فينورد تعادل مجددا عن طريق إيجور جويلرمي في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 88 سجل أياسي أويدا الهدف الثالث لفينورد.

ورفع فينورد رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني، بفارق سبع نقاط خلف المتصدر أيندهوفن، والذي يواجه تفينتي في وقت لاحق من اليوم الأحد، فيما تجمد رصيد هيرنفين عند 31 نقطة في المركز العاشر.