مجدي الهواري يشيد بمسلسل الغاوي لأحمد مكي: جاب من الآخر

أشاد المخرج مجدي الهواري، بمسلسل الغاوي الذي يلعب بطولته الفنان أحمد مكي.

وكتب الهواري، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "جاء من بعيد! وكنت أشك أنه لن يأتي!! دايما بتجيب من الآخر يا غاوي، ودايما سابق والوحيد اللي بيسرح في وقت كله بيجري ويخطف وكأنّه هيخلص".

وتابع: "جبت من الآخر وعلمت على الشعبي واللي بيحصل حولينا!".

وواصل: الحلقة الأولى وتحديدا في مشهد التصوير اتفرجوا ع المشهد ده! ودعوة لكل اللي عملين شعبي يتفرجوا على المشهد ده! مكي بعتلكم رسالة خلص فيها كل الكلام! وعمل الصح كمان، وكل واحد عامل شعبي يروح يتفرج علشان يعرف إن مكس نمره، بكلمة واحدة (أنت اتفرجت على الشعبي من البلكونة)، وده رأي مكي نفسه مش المؤلف أكيد! ديه فلسفة راجل أنا عرفه كويس أوي وصاحبي".

وختم كلامه: "برافو مكي! جامد

مكمل مشاهدة حتى لو كزبرة مات في أول حلقة، وهتكلم عن الممثلين والمخرج طبعا والمؤلف والمنتج والعاملين بعد كام حلقة".

يذكر أن مسلسل الغاوي فكرة وقصة أحمد مكي، ويشارك في البطولة أحمد بدير، وعمرو عبدالجليل، وعائشة بن أحمد، وإخراج محمد العدل.