ترامب: أي هجمات أخرى للحوثيين سننظر إليها باعتبارها من إيران

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، جماعة الحوثي في اليمن بالرد على أي هجوم أخر ضد الولايات المتحدة بقوة هائلة، مشيرا إلى أن هذه الهجمات ستنظر إليها واشنطن على إنها قادمة من إيران.

وقال ترامب في منشور على حسابه بمنصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" : "لا ينبغي لأحد أن ينخدع، مئات الهجمات التي يشنها الحوثيون، هؤلاء العصابات والبلطجية الأشرار المتمركزون في اليمن، الذين يكرههم الشعب اليمني، كلها نابعة من إيران ومن تدبيرها".

وأضاف ترامب أن "أي هجوم أو رد فعل انتقامي آخر من قبل الحوثيين سيُقابل بقوة هائلة، وليس هناك ما يضمن أن تتوقف هذه القوة عند هذا الحد".

وتابع "لقد لعبت إيران دور (الضحية البريئة) للإرهابيين الخارجين عن سيطرتها، لكنها لم تفقد تلك السيطرة. إنها تُملي كل خطوة، وتزودهم بالأسلحة والأموال والمعدات العسكرية المتطورة للغاية، وحتى ما يُسمى بالمعلومات الاستخباراتية".

وأكد الرئيس الأمريكي أن كل رصاصة يطلقها الحوثيون ستعتبر من الآن فصاعدا رصاصة أطلقت بأسلحة وتوجيهات إيران، وستتحمل إيران المسئولية والعواقب، والتي ستكون وخيمة".

وتبنى الحوثيون، فجر الاثنين، هجوماً ثانياً في البحر الأحمر ضد حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" بعد إعلانهم استهدافها أمس الأحد.

وقالت الجماعة في بيان عبر تليجرام إنها "استهدفت للمرة الثانية خلال 24 ساعة حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري ترومان في شمال البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات بدون طيار الدرونز في اشتباك استمر لعدة ساعات".