الكرملين: التحضيرات جارية لإجراء مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب غدا

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه يجري الإعداد والتحضير لمحادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم غد الثلاثاء.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم»، قال بيسكوف، في تصريحات صحفية ردا على سؤال حول أي محادثة هاتفية بين الرئيسين: «نعم، صحيح. يجري الإعداد لإجراء هذه المحادثة يوم غد الثلاثاء».

وحول أجندة الاتصال المرتقب والمواضيع التي قد يتطرق إليها الرئيسان في محادثاتهما، امتنع بيسكوف عن كشف أي تفاصيل بخصوصها.

وأشار إلى أن المحادثات بين الرئيسين «لا تخضع» لأي نقاش مسبق حول محتواها.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة «رويترز»، أن الرئيس الأمريكي يعتزم إجراء محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم غد الثلاثاء.

ومن المقرر أن يطرح ترامب، وفق «رويترز»، خلال المحادثة قضية الأراضي والسيطرة على محطات الطاقة النووية.