 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف مبان لحزب الله في جنوب لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف مبان لحزب الله في جنوب لبنان


نشر في: الإثنين 17 مارس 2025 - 8:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 مارس 2025 - 9:04 ص

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن غارات استهدفت مقر قيادة تابعا لقوة "الرضوان" ومباني أخرى يستخدمها "حزب الله" في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "أغار جيش الدفاع في الساعات الأخيرة على مقر قيادة تابع لقوة الرضوان بالإضافة إلى مباني التي يستخدمها حزب الله في جنوب لبنان".

وحذر من أن "وجود بنى تحتية ارهابية من هذا النوع يشكل خرقا فاضحا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث لن يسمح جيش الدفاع بوجود أنشطة من هذا النوع وسيتحرك ضدها"، مؤكدا أن "جيش الدفاع سيهاجم مخربين مسلحين في جنوب لبنان وسيعمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".


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