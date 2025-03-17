قائد سابق للشاباك: إسرائيل تواجه أشد أزمة دستورية بسبب نتنياهو

قال القائد السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، عامي أيالون، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تواجه "أشد أزمة دستورية في تاريخها"؛ بسبب رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

وأضاف أيالون، في حديث لموقع "واي نت" العبري إن إسرائيل تواجه "أشد أزمة دستورية على الإطلاق"، مضيفا: "نواجه شرخا كبيرا للغاية وعندما نرى أن الحكومة تتصرف خلافا للشعب، فهي حكومة متمردة"، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وتابع: "أدعو المواطنين إلى النزول إلى الشوارع وإبداء آراءهم، وفي اللحظة التي تنتهك فيها الحكومة القانون، فإن مفهوم العصيان المدني يعني أن خطنا الأحمر هو العنف"، مضيفا: "نعلم أن هذه الحرب لن تعيد الرهائن (الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة)، ولن تهزم (حركة) حماس، وعلينا خلق بديل يملأ الفراغ الذي ينشأ".

يأتي ذلك على خلفية قرار نتنياهو، مساء أمس الأحد، إقالة رئيس "الشاباك" الحالي رونين بار، ما فجّر احتجاجات شعبية وجدد دعوات المعارضة إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وتنعقد الحكومة الإسرائيلية الأربعاء المقبل؛ للمصادقة على قرار إقالة بار.

ويعد بار ثاني مسئول يقيله نتنياهو، في الأشهر الأخيرة، بعد إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، وكل منهما أعلن تحمله مسئولية شخصية عن إخفاقات 7 أكتوبر 2023.