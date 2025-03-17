الصحة العالمية تحذر من أزمة في الرعاية الصحية في أفغانستان بسبب نقص التمويل

من المرجح أن يؤدي نقص التمويل إلى إغلاق 80 بالمئة من مرافق الرعاية الصحية الأفغانية التي تدعمها منظمة الصحة العالمية بحلول شهر يونيو/حزيران.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إن "عمليات الإغلاق قد تؤدي إلى حرمان الملايين بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن والنازحين من إمكانية الحصول على الرعاية الطبية الضرورية.

وأضاف البيان "اعتبارا من 4 مارس، تم إغلاق 167 مرفقا صحيا بالفعل بسبب نقص التمويل، مما ترك 6ر1 مليون شخص في 25 محافظة دون خدمات أساسية. وإذا لم تتم معالجة الوضع، فقد يتم إغلاق أكثر من 220 مرفقا آخر بحلول شهر يونيو، مما يؤثر على 8ر1 مليون أفغاني آخر.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أفغانستان، إدوين سينيزا سلفادور: "إن عمليات الإغلاق هذه ليست مجرد أرقام في تقرير، بل هي تمثل أمهات غير قادرات على الولادة بأمان، وأطفالاً يفتقدون التطعيمات المنقذة للحياة، ومجتمعات بأكملها تم تركها دون حماية من تفشي الأمراض القاتلة".