رئيس جامعة عين شمس يصدر قرارات خاصة بتعيينات كلية طب الأسنان

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أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قراراً بتعيين الدكتورة مريم أسامة واصل رئيساً لمجلس قسم طب أسنان الأطفال بالكلية اعتباراً من ١ ـ٨ـ ٢٠٢٤ ولمدة عام، وتعيين الدكتور عمرو صالح الأتربي رئيساً لمجلس قسم الاستعاضة السنية المثبتة بالكلية اعتباراً من ١٢ ـ٣ـ ٢٠٢٥ ولمدة ثلاث سنوات.

كما أصدر قراراً بتعيين الدكتور مصطفى سعد الدين مصطفى رئيساً لمجلس قسم أشعة الفم والوجه والفكين بالكلية اعتباراً من ١٢ ـ٣ـ ٢٠٢٥ ولمدة ثلاث سنوات، وقراراً بتعيين الدكتور محمد عبد المجيد السيد قطامش رئيساً لمجلس قسم جراحة الفم والوجه والفكين بالكلية اعتباراً من ١٢ ـ٣ـ ٢٠٢٥ ولمدة ثلاث سنوات.

كما أصدر قراراً بتجديد تعيين الدكتورة إيمان محمد حلمي عبد الحميد المرسي رئيساً لمجلس قسم باثولوجيا الفم بالكلية اعتباراً ١ ـ١٠ـ ٢٠٢٤ ولمدة عام، وتجديد تعيين ا.د احمد محمد أسامة شوقي رئيساً لمجلس قسم الاستعاضة الصناعية بالكلية اعتباراً من ١٧ ـ٤ـ ٢٠٢٥ ولمدة ثلاث سنوات.

وشملت القرارات تجديد تعيين الدكتورة نيفين حسن محمد خير الدين رئيساً لمجلس قسم طب الفم وعلاج اللثة بالكلية اعتباراً من ١٥ ـ١ـ ٢٠٢٥ ولمدة ثلاث سنوات، وقراراً بقيام الدكتور محمد ناصر محمد أنور ابراهيم بأعمال رئيس مجلس قسم العلاج التحفظي بالكلية اعتباراً من ٢٦ ـ٧ـ ٢٠٢٤ ولمدة عام.