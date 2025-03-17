القبض على المشتبه به في إشعاله النار في امرأة داخل ترام بألمانيا

ألقت الشرطة الألمانية، القبض على رجل مشتبه به في إشعاله النار في امرأة داخل ترام في مدينة جيرا بولاية تورينجن.

وأعلنت الشرطة، اليوم الاثنين، أن الرجل سلم نفسه لمركز الشرطة في جيرا صباح اليوم ولم يبد أي مقاومة عند القبض عليه.

وبحسب بيانات الشرطة، فإن المشتبه به هو زوج الضحية، ويبلغ من العمر 46 عاما.

وتجري الشرطة، تحقيقاتها ضد الرجل بتهمة الشروع في القتل.

وقامت الشرطة صباح اليوم بتفتيش منزل المشتبه به.

وشاركت وحدة عمليات خاصة تابعة للشرطة في عملية التفتيش.

وأصيبت المرأة "46 عاما" بجروح خطيرة في هجوم الحرق العمد أمس الأحد، بعد أن سكب الرجل سائلا قابلا للاشتعال عليها وأضرم فيها النار داخل الترام، وتم نقل الضحية جوا إلى المستشفى، وفر الرجل بعد ارتكاب الجريمة.

ونشرت الشرطة، صورة ووصفا له، وكان الرجل يرتدي سترة عمل سوداء وقبعة سوداء.