قالت الفنانة فريدة سيف النصر، إنَّ الفنانة فيفي عبده لم تأخذ مكانها في مسلسل العتاولة وذلك في ظل مشاركتها في الجزء الثاني من المسلسل، علمًا بأن فريدة شاركت في الجزء الأول.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «أسرار» الذي تُقدمه الإعلامية أميرة بدر، عبر شاشة «النهار»، أن كل فنان له بصمة ودرجة قبول أمام الجمهور، وأنه لا يوجد تشابه بين أحد وغيرهز

وأشارت إلى أنه لا يمكن اعتبار فيفي عبده قد سدّت الفراغ الذي تركته لعدم مشاركتها في الجزء الثاني من المسلسل، ولفتت إلى أنها غير منشغلة بأن فيفي سدت فراغها من عدمه وأن الأمر يكون وجهة نظر المخرج.

وتابعت: «فيفي عبده مش هتملى مكاني لكن لازم تملى مكانها الأول.. أي حد بيفضل يبص في طبق غيره عمره ما هيشبع».

وأكّدت أنه لا يوجد أي خلاف جمعها مع فيفي عبده، وأن كل منهما في طريق مغاير عن الآخر.