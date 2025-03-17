كشفت الفنانة شذى حسون عن تفاصيل الخلاف الذي وقع بينها وبين الفنانة إليسا، مشيرة إلى أن الواقعة حدثت عندما تواجدا سويًا في أحد المطاعم.

وخلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج العرافة، المذاع عبر قناتي النهار والمحور، نفت شذى صحة الأخبار المتداولة حول أن المطعم رحّب بها أمام إليسا، مما أثار غضب الأخيرة، قائلة: "هذا لم يحدث، أنتم تأتون بأخبار لإحراجي".

وأوضحت: "كنت في مطعم وكانت إليسا موجودة هناك، لكنها فجأة صرخت بصوت عالٍ أمام الجميع قائلة: مين شذى؟!، وهو ما صدمني بشدة"، مؤكدة أن الواقعة تعود إلى أربع أو خمس سنوات.

وأضافت حسون: "أنا أحب بعض أغانيها القديمة، لكنني لا أفضل رؤيتها، لأنها لا تحبني، فلماذا أحبها؟!، لا أكرهها، لكنني أيضًا لا أكن لها أي مشاعر خاصة".

وتابعت: "أنا لا أعرفها على المستوى الشخصي، وهي ليست صديقتي، لكن بعض الأشخاص يسهل استفزازهم، وأعتقد أن إليسا من هذا النوع".