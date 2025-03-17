القائم بأعمال الرئيس الكوري يحث على بذل الجهود لمنع تداعيات تصنيف واشنطن لكوريا الجنوبية كدولة ذات وضع حساس

أصدر القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي، تشوي سانج – موك، اليوم الاثنين، تعليماته للحكومة بالتعامل مع الولايات المتحدة لمنع أي تأثير سلبي على التعاون في مجال الطاقة، بعد تصنيف واشنطن لكوريا الجنوبية كدولة "ذات وضع حساس."

وكانت وزارة الطاقة الأمريكية، في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، قد قررت هذا التصنيف في يناير، بعد أن فرض الرئيس يون سوك – يول الأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر، في خضم مناقشات حول إمكانية تطوير سول لأسلحة نووية، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وخلال اجتماع مع الوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية، وجه تشوي الأجهزة الحكومية ذات الصلة إلى شرح الوضع بشكل نشط لواشنطن لضمان عدم تأثر التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والطاقة.

وأصدر تشوي تعليمات لوزير الصناعة، تحديدا، للاجتماع مع نظيره الأمريكي هذا الأسبوع لإجراء مشاورات فعالة.

وقد أكدت وزارة الطاقة الأمريكية أن إدارة بايدن أضافت كوريا الجنوبية إلى الفئة الأدنى من قائمة الدول ذات الوضع الحساس، مما أثار مخاوف بشأن مكانة سول الدبلوماسية في وقت ساد فيه عدم اليقين السياسي بعد عزل الرئيس يون سوك – يول.

ولم يتم بعد تحديد الأسباب وراء إدراج كوريا الجنوبية في القائمة الأمريكية.