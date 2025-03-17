 البنك المركزي الصيني يضخ 481 مليار يوان في النظام المصرفي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البنك المركزي الصيني يضخ 481 مليار يوان في النظام المصرفي

بكين - د ب أ
نشر في: الإثنين 17 مارس 2025 - 9:04 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 مارس 2025 - 9:04 ص

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الاثنين 481 مليار يوان (1ر67 مليار دولار تقريبا) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 5ر1%.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف، ارتفع اليوان الصيني أمام الدولار. وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني 1688ر7 يوان لكل دولار بتراجع قدره 50بيب صيني عن مستواه يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي وكان 1738ر7 يوان.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.

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