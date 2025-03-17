تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة القبض على رجل الأعمال صاحب السراج مول بمدينة نصر، وذلك عقب عودته إلى مصر بعد سنوات من هروبه خارج البلاد.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة من القبض عليه أثناء عودته إلى مصر بعد سنوات من الهروب، حيث تبين أنه هارب من عدة أحكام قضائية.

وبعد القبض على رجل الأعمال صاحب السراج مول، تستعرض الشروق خلال السطور التالية إجابات على عدة تساؤلات قد تراود القراء ومتابعي المواقع الإخبارية بعد انتشار خبر القبض عليه، والتي تتمحور حول متى تسقط العقوبة عن المتهم؟ وما هي أسباب انقضاء الدعوى؟ ولماذا لم تسقط الأحكام الغيابية رغم مرور الوقت؟

ويقول إسلام الخولي، المحامي بالنقض، في تصريح لـ الشروق، إن هناك خلطًا كبيرًا بين عامة المواطنين غير المختصين حول الفرق الجوهري بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة عن المتهمين، لذلك وجب التوضيح وفقًا للقانون المصري.

ويضيف أن الفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة يظهر في أن انقضاء الدعوى الجنائية يبدأ من يوم صدور الحكم الغيابي أو من آخر إجراء صحيح في الدعوى، أما سقوط العقوبة فيبدأ من يوم صدور الحكم بحيث يصبح غير قابل للطعن نهائيًا.

أسباب انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة

ويوضح الخولي أنه طبقًا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الدعوى الجنائية تنقضي بمضي:

عشر سنوات في مواد الجنايات.

ثلاث سنوات في مواد الجنح.

سنة واحدة في مواد المخالفات.

إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، وقد جعل المشرّع مرور مدة معينة دون المطالبة بالحق بعد اتصال علم المجني عليه بالجريمة، بمثابة تنازل أو تقاعس عن المطالبة، مما يؤدي إلى حرمانه من اللجوء للقضاء بعد المدة المحددة، حفاظًا على الاستقرار القانوني.

الانقضاء لاستقرار المجتمع

ويشير إلى أن الانقضاء شرّعه المشرّع للحفاظ على استقرار المجتمع، لذا جعله من النظام العام، أي أنه يجوز الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

وقد قضت محكمة النقض بأن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام، لأنها تستهدف المصلحة العامة وليس مصلحة شخصية للمتهم، مما يستوجب تطبيقها على الجرائم السابقة على تاريخ صدورها.

سقوط العقوبة

ويردف أن سقوط العقوبة يتم حساب مدته بعد تاريخ صدور حكم نهائي في الدعوى، حيث نصت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على أن:

تسقط العقوبة في الجنايات بمضي 20 سنة، باستثناء الإعدام الذي يسقط بمضي 30 سنة.

تسقط العقوبة في الجنح بمضي 5 سنوات.

تسقط العقوبة في المخالفات بمضي سنتين.

ويعني سقوط العقوبة مرور وقت معين من تاريخ صدور الحكم نهائيًا، مما يؤدي إلى سقوط العقوبة المقررة على المتهم.

متى تنقطع مدة سقوط العقوبة؟

وتنص المادة 530 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة سقوط العقوبة تنقطع في حال:

القبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية.



اتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ بحقه، سواء في مواجهته أو إذا علم به.



دفاع المتهم: الأحكام غير نهائية

وقال المحامي محمد أمين، دفاع المتهم، في تصريحات صحفية، إن موكله صدر ضده عدة أحكام في 30 قضية غير نهائية، وتم التقدم بمعارضة على جميعها.

ما هي المعارضة على الأحكام؟

وتُعد المعارضة إجراءً أو وسيلة للطعن، حيث يحق لمن صدر ضده حكم غيابي أن يستخدمها للطعن على الحكم الصادر بحقه، خاصة إذا لم يكن قد قدم أي دفاع عن نفسه أثناء المحاكمة، وهو ما قد يؤدي إلى حبسه أو تقييد حريته.

وتنص المادة 398 من القانون المصري على أن: تُقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية.

يجب تقديم المعارضة خلال 10 أيام من إعلان الحكم الغيابي، باستثناء ما يقتضيه ميعاد المسافة القانونية.

إذا لم يُعلن الحكم للمتهم شخصيًا، يبدأ ميعاد المعارضة من يوم علمه بالإعلان، وإلا تظل المعارضة جائزة حتى تنقضي الدعوى بمضي المدة.

كما تنص المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا تُقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.

إعادة نظر القضية دون الإضرار بالمعارض

وتحدد المادة 401 أن المعارضة تعيد نظر الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأي حال أن يضار المعارض بسبب المعارضة التي رفعها.

60 حكمًا قضائيًا على المتهم

جدير بالذكر أن رجل الأعمال محمد ياسر يواجه أكثر من 60 حكمًا قضائيًا، تتنوع بين إصدار شيكات بدون رصيد وعقود بيع.