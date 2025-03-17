المخرج كريم العدل يشيد بمسلسل ظلم المصطبة: عمل أصيل ومصري جدا

أشاد المخرج كريم العدل بمسلسل ظلم المصطبة، وعبّر عن إعجابه به عبر حسابه على موقع فيسبوك، حيث كتب: "خطير، وأحلى حاجة فيه إنك تحسه مسلسل أصيل كده ومصري جدًا، من غير زعيق ولا حزق".

وأضاف العدل: "المعنى الحقيقي لكلمة original، والممثلين كلهم جامدين بلا استثناء، وأغنية التتر حلوة حلاوة مش طبيعية، ألف مبروك".

مسلسل ظلم المصطبة من تأليف أحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة. يشارك في بطولته ريهام عبد الغفور، فتحي عبد الوهاب، وإياد نصار.

وتدور أحداثه في إحدى المناطق الريفية، حيث يتنافس حسن وصديقه حمادة على حب ربيعة، لكن بعد سفر حسن للخارج، يستغل حمادة الفرصة ويتزوجها، بينما يستعين بنفوذ شقيقه الشيخ علاء لفرض سلطتهما على الأهالي. تتغير الأوضاع بعد عودة حسن، الذي يعلن الحرب عليهما.