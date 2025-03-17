ملك الأردن يؤكد ضرورة التوصل لتهدئة شاملة ودعم إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها

عقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في روما، اليوم الاثنين، لقاء مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، تناول علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، والمستجدات الإقليمية.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، تم التأكيد خلال اللقاء، الذي عقد في القصر الرئاسي، على أهمية البناء على العلاقات الثنائية وتعزيزها، بما يسهم في توسيع التعاون في مختلف المجالات.

وعلى صعيد التطورات بالمنطقة، أكد الملك ضرورة التوصل للتهدئة الشاملة، والحفاظ على وقف إطلاق النار بقطاع غزة، ودعم إعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه، واستئناف دخول المساعدات.

ولفت العاهل الأردني إلى أهمية دور إيطاليا في تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع، ومساهماتها في الجسر الجوي الإنساني.

وفي السياق ذاته، حذر الملك من خطورة التصعيد بالضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وحضر اللقاء مدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفير الأردني لدى إيطاليا قيس أبو ديه.