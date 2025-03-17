أذربيجان تعزز تحالفها مع إسرائيل باتفاقية للتنقيب عن الغاز

توقع أذربيجان، اليوم اتفاقيات للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الإسرائيلية، في تعزيز للتحالف الاستراتيجي بين البلدين وسط الاضطرابات التي تجتاح المنطقة.

وأوضحت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن كونسورتيوم يضم شركة «سوكار» (Socar) المملوكة لدولة أذربيجان، و«بي بي»، ونيو ميد إنرجي (NewMed Energy) الإسرائيلية، سيحصل على حق التنقيب في منطقة بحرية، خلال مراسم توقيع سيترأسها وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف، ووزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين.

وبحسب وكالة «بلومبرج»، ستعطي الاتفاقية لـ«سوكار» حضوراً أكبر في أصول إسرائيلية مهمة بعدما استحوذت الشركة على حصة 10% من حقل غاز «تمار» في وقت سابق هذا العام.

وتتزامن الصفقة مع جهود إسرائيل لتوطيد العلاقات مع أذربيجان، بذريعة المساعدة على مجابهة دولة إيران المجاورة. كما تعتمد الدولتان على بعضهما في الطاقة والمعدات العسكرية.

وفاز الكونسورتيوم الذي تقوده «سوكار» بحقوق التنقيب في أكتوبر 2023، إلا أن الحرب الإسرائيلية على غزة أفضت إلى إرجاء توقيع العقد.

وسيكون أمام الشركات مهلة قدرها 3 سنوات لإجراء المسح السيزمي في المنطقة لدراسة احتمال وجود مخزونات من الغاز.

وتعد زيارة جباروف إلى القدس أول زيارة لوزير أذربيجاني منذ اندلاع الحرب.

وكانت إسرائيل سادس أكبر دولة مشترية للنفط من أذربيجان في العام الماضي، بإجمالي 713 مليون دولار، بحسب تقرير نشره موقع «كاليبر دوت إيه زد» (Caliber. az)، استناداً إلى البيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية للجمارك.

وستُخصص تراخيص التنقيب الجديدة لما يطلق عليها «المجمع 1»، وهي منطقة تشمل نحو 1700 كيلومتر مربع في القطاع الشمالي من المنطقة الاقتصادية البحرية لإسرائيل.

وأشار وزير الطاقة الإسرائيلي في بيان إلى أن المنطقة «لم يسبق استكشافها تقريباً بحثاً عن الموارد الطبيعية».