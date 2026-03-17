محافظ القاهرة يوجه مديرية الأوقاف بسرعة الانتهاء من تجهيز الساحات والمساجد المعتمدة لأداء صلاة العيد

شدد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على مديرية الأوقاف سرعة الانتهاء من تجهيز الساحات والمساجد المعتمدة لأداء صلاة العيد، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المساجد والساحات، بما يضمن توفير أجواء مناسبة لاستقبال المصلين لصلاة عيد الفطر المبارك، مع عمل غرفة عمليات من قيادات المديرية لمتابعة صلاة العيد والساحات المعتمدة.

وأكد صابر، اليوم الثلاثاء، إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق ورفع درجة الاستعداد بالهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة لاستقبال عيد الفطر المبارك مع تكثيف تواجد العمالة طوال أيام العيد على مدار اليوم بالكامل حول الأسواق ومنافذ البيع والحدائق لرفع جميع المخلفات أولا بأول.

وشدد محافظ القاهرة، على هيئة النظافة بتكثيف النظافة حول المساجد والساحات والحدائق والمتنزهات والطرق المؤدية إليها بجميع أحياء القاهرة.

ومن جهته، أشار الشيخ خالد صلاح، مدير مديرية أوقاف القاهرة، إلى تخصيص ٣٨٧ساحة، والمساجد التى تقام بها صلاة الجمعة لأداء صلاة عيد الفطر بالعاصمة.