رئيس إنفيديا يتوقع وصول قيمة طلبيات الرقائق حتى نهاية 2027 إلى تريليون دولار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تتوقع شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية إنفيديا وصول إجمالي قيمة الطلبيات على رقائقها المتطورة حتى نهاية 2027 إلى تريليون دولار، وفقا لتصريح الرئيس التنفيذي للشركة جينسن هوانج.

وقال هوانج في كلمة له أمام مؤتمر "جي.تي.سي" للشركة مساء أمس إن الطلب على "وحدات معالجة الرسوم" التي تنتجها الشركة "يفوق كل التوقعات"، مضيفا "اعتقد أن الطلب على قدرات الحوسبة ارتفع بمقدار مليون مرة خلال السنوات القليلة الماضية".

وقال هوانج للمشاركين في المؤتمر إنه يتوقع وصول إجمالي إيرادات الشركة خلال الفترة من 2025 إلى 2027 إلى تريليون دولار على الأقل.

وتستخدم رقائق إنفيديا على مستوى العالم لتدريب نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتشغيل مراكز البيانات التي تديرها شركات تكنولوجيا عملاقة مثل جوجل وميتا، إلى جانب شركات ناشئة في هذا المجال مثل أوبن أيه.آي مطورة منصة محادثة الذكاء الاصطناعي الشهيرة شات جي.بي.تي.

وينظر إلى نتائج إنفيديا بشكل عام باعتبارها مؤشر رئيسي على حالة صناعة الذكاء الاصطناعي.

وفي الشهر الماضي أعلنت الشركة ارتفاع إيراداتها خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 1ر68 مليار دولار. وزادت مبيعاتها بنسبة 20% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.

وفي أكتوبر أصبحت إنفيديا أول شركة في العالم تتجاوز قيمتها السوقية 5 تريليونات دولار.