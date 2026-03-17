شهدت ساحة الشيخ الطيب في الأقصر واقعة مؤثرة، إذ وافت المنية أحد المصلين، ويدعى أحمد علي الهادي، بعد ساعات من مشاركته في صلاة العشاء والتراويح أمس الاثنين، خلال أعمال إحياء الساحة لليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، وسط حالة من الحزن بين رواد الساحة.

وأدى الراحل صلاة التراويح التي تُقام بالساحة في 20 ركعة، بإمامة الشيخ الطيب محمد حسان، وكيل مديرية الأوقاف في الأقصر.

وبدأ خلال الصلاة في تلاوة سورة الرحمن، حتى بلغ الآية الكريمة: "ولمن خاف مقام ربه جنتان"، واستكمل حتى قوله تعالى: "هل جزاء الإحسان إلا الإحسان"، قبل أن يعجز عن استكمال الصلاة ويجلس في الركعة الرابعة عشرة، ما استدعى نقله إلى المستشفى عقب انتهاء الصلاة.

وقال الشيخ الطيب محمد حسان، وكيل مديرية الأوقاف في الأقصر، إن الراحل ظل تحت الرعاية الطبية لنحو ساعات قليلة، قبل أن يُعلن عن وفاته، ليُشيّع جثمانه اليوم الثلاثاء، من مسجد ساحة الشيخ الطيب، في مشهد مهيب.

وأضاف حسان، لـ"الشروق"، أن الراحل كان معروفًا بين المصلين بحرصه على اصطحاب نجله الصغير، وتعويده على خدمة المصلين، حيث كان يُعطيه زجاجة مسك ليعطر بها رواد المسجد، في لفتة تركت أثرًا طيبًا في نفوس الجميع.