سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، الثلاثاء، النتائج الأولية لعملية الاقتراع في دائرتي الرقة والطبقة، في ظل إقبال واسع ونسب مشاركة مرتفعة.

وأوضحت اللجنة أن العملية الانتخابية أسفرت عن فوز 4 مرشحين لعضوية المجلس، بعد فتح صناديق الاقتراع صباحا، أمام أعضاء الهيئة الناخبة، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وذكرت أن العملية تمت تحت إشراف مباشر منها، بالتعاون مع اللجان الفرعية ميدانيا لضمان التنفيذ وفق الأصول القانونية.

ونقلت الوكالة عن عضو اللجنة العليا للانتخابات أنس العبدة، أن التصويت تم وفق القوانين الناظمة.

وأشار إلى أن المهلة الزمنية حُددت حتى الساعة 12 ظهرا، مع الالتزام بتمديد ساعة واحدة فقط في حال عدم تحقق النسبة الدنيا، ليتم بعدها إغلاق الصناديق وبدء الفرز العلني بغض النظر عن النسبة النهائية.

وفي دائرة الطبقة، أغلقت صناديق الاقتراع بعد تسجيل نسبة مشاركة تجاوزت 90%، حيث أدلى 42 عضوا من الهيئة الناخبة بأصواتهم من أصل 50، وفق العبدة.

وقال إن نتائج الفرز الأولية أسفرت عن فوز عبد الله مجيد الحاج عبد.

وفي دائرة الرقة، أعلن متحدث اللجنة العليا نوار نجمة إغلاق الصناديق بعد تصويت 126 عضوا من أصل 150، وبدء عملية الفرز

وذكر أن العملية الانتخابية سجلت إقبالا ملحوظا منذ الساعات الأولى.

وأفضت النتائج إلى فوز أحمد محمود الخلف شلاش، ومقدام علي الجشعم، وأحمد محمود حسن العمر.

وفي أكتوبر 2025 أُجريت أول انتخابات لمجلس الشعب منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024 بعد 24 عاما في الحكم.

لكن في أغسطس 2025 أعلنت اللجنة تأجيل الانتخابات بمحافظات السويداء (جنوب) والرقة والحسكة (شمال شرق)، بسبب "التحديات الأمنية".

وأُرجئت الانتخابات في الرقة والحسكة ومدينة عين العرب بسبب إثارة تنظيم "قسد" قلاقل أمنية، رغم اتفاق موقع مع الحكومة في مارس 2025.

وإثر خروقات متكررة من "قسد" للاتفاق، أطلق الجيش السوري مؤخرا عملية عسكرية استعاد خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد.

وتبلغ مدة ولاية مجلس الشعب السوري 30 شهرا قابلة للتجديد، وذلك ضمن مرحلة انتقالية تمتد إلى 4 أعوام، مع إمكانية تمديدها عاما إضافيا.

ويتولى المجلس مهام اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، والعفو العام.