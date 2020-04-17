بغداد بونجاح يعلن التنازل عن جزء من راتبه لمواجهة كورونا

أعلن نادي السد القطري لكرة القدم، اليوم الجمعة، انضمام مهاجمه الجزائري بغداد بونجاح لزملائه المتنازلين عن جزء من رواتبهم، لدعم الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونقل الحساب الرسمي لنادي السد عبر موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" رسالة عن بونجاح قال فيها :" نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع خلال الفترة الحالية، والناتجة عن انتشار فيروس كورونا، ومن باب شعوري بالمسؤولية تجاه الجهود المبذولة لمحاربة هذا الوباء، فإنني أعلن بكامل رغبتي عن تنازلي عن جزء من راتبي خلال الفترة القادمة".

وأضاف بونجاح :"سوف أنسق مع الرابطة القطرية للاعبين للتوصل إلى الطريقة المثلى لتنفيذ تلك الرغبة".

وكانت بطولة دوري نجوم قطر، توقفت منافساتها ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.