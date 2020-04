تقدم منصة الكتب الصوتية «Storytel»، ضمن مشاركتها في مبادرة «خليك في البيت»، ترشيحات لـ4 من الكتب الموجودة على التطبيق الخاص بها، تنصحُ بالاستماع لها، مع تعريف بعدد الساعات التي يستغرقه كل كتاب، وهي قائمة الكتب التي تتغير أسبوعيًا.

أولًا: «سلاحف إلى ما لا نهاية»

هذه الرواية "سلاحف إلى ما لا نهاية" هي الأحدث للكاتب والروائي الأمريكي جون غرين، التي تصدّرت قوائم الكتب الأكثر مبيعاً وفاقت ردود الأفعال عليها الردود الأولى على روايته السابقة "ما تخبئه لنا النجوم" والتي نجت كفيلم سينمائي عرفناه باسم The Fault in Our Stars.

ثانيًا: «صاحب الظل الطويل»

صاحب الظل الطويل أو أبي طويل الساقين رواية للكاتبة الأمريكية جين ويبستر والتي عرفناها صغارًا عبر أفلام الكرتون، قصة جودي آبوت الفتاة اليتيمة التي حصلت على منحة للدراسة في مدرسة لينكولن الثانوية، ومانحها شخص لم تستطع مقابلته ولم ترى منه سوى ظله الطويل، وقد راسلته خلال سنوات دراستها

حتى هنا يبدو اننا حصلنا على كتاب صوتي فقط، لكن Storytel وضعت بصمتها في هذا الكتاب بشكل خاص، فبحثت عن شخص خاص لأداءه، فأحضرت لنا جودي آبوت التي عرفناها لتقرأها لنا، فكانت إيمان هايل التي قامت بأداء صوت جودي بالمسلسل لتكون راوية الكتاب.

ثالثًا: «لماذا ننام: اكتشف قوة النوم والأحلام»

أعد البروفيسور ماثيو ووكر هذا الكتاب ليقف ضد السائد، فالجميع يتوجه نحو تقليل ساعات النوم، لكنه وبصفته مدير "مختبر بيركلي للنوم والمعالجة العصبية" يشاركنا ستكشافاً معمقاً للنوم، موضحاً كيف يمكننا تسخير فوائده الجسدية والنفسية الجسيمة لتغيير حياتنا نحو الأفضل.

رابعًا: «الجلسة»

ضمن اصدارات Storytel Original تأتينا ستوريتل هذه المرة بإصدار عربي بحقل الجريمة والتحليل النفسي، فإن كنت من محبي الألغاز والجريمة والإثارة فمغامرة الدكتور بدر مع المايسترو أو السفاح هي ما ستحب الاستماع لها في هذا الأسبوع.

خامسًا: «غرفة جيكوب»

الرواية التي قالت عنها فرجينيا وولف أنّها الأكثر تسلية فيما كتبت لكنّها بدت حاملةً في طياتها إيذانًا بانتحارها المقبل!! ومع ذلك كانت هذه الرواية نقلة نوعية من حيث اللغة وأسلوب السرد والبناء لتصير أفضل ما كتبت وولف التي تعتبر رائدة الرواية الغنائية باللغة الإنجليزية.