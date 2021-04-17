التعليم: مشكلات الشبكات في الامتحانات التجريبية للثانوية العامة طبيعية جدا

قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، إنه سيتم غدا استقبال طلاب الثالث الثانوي الذين يمتلكون جهاز تابلت لخوض التجربة الفنية في اليوم الأول من ثلاثة أيام هامة جدا للوصول إلى أفضل تصميم للشبكات والسيرفرات، لافتا إلى مواصلة العمل في الاختبارات التجريبية في مايو ويونيو لتقديم أفضل خدمة للطلاب قبل الامتحان النهائي.

وأضاف شوقي، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أنه "سيتم رصد المشاكل الخاصة بالسيرفرات والشبكات وحدوثها طبيعي جدا في هذه المرحلة وسوف تقوم الوزارة بتبديل السيرفرات والشبكات ولا يمثل هذا أي مشكلة وعلى الطالب إخطار مهندس التطوير بمشكلته لأن هذا هو جوهر البروفة كلها في هذه المجموعة الأولى من الاختبارات التجريبية".

وتابع أن "نجاح تجربة الغد ليس في عدم حدوث مشكلات ولكن في الرصد الدقيق لها، وهناك جيش من المهندسين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الاتصالات وأجهزة عديدة في الدولة تعمل وراء الكواليس لرصد كل مشكلة وهو هدف الاختبار التجريبي الأول بأيامه الثلاثة".