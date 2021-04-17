 أوكرانيا تطرد دبلوماسيا روسيا كبيرا ردا على اعتقال قنصلها - بوابة الشروق
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أوكرانيا تطرد دبلوماسيا روسيا كبيرا ردا على اعتقال قنصلها

أ ش أ
نشر في: السبت 17 أبريل 2021 - 8:00 م | آخر تحديث: السبت 17 أبريل 2021 - 8:00 م

قررت أوكرانيا طرد دبلوماسي كبير في السفارة الروسية بكييف من البلاد، ردا على إعلان موسكو القنصل العام الأوكراني في سان بطرسبورغ شخصية غير مرغوب فيها بتهمة تلقي معلومات سرية.

وأعربت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان أصدرته اليوم السبت، ونقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، عن احتجاجها الشديد على توقيف أجهزة الأمن الروسية أمس القنصل العام الأوكراني ألكسندر سوسونيوك، وعلى مطالبته بمغادرة أراضي روسيا حتى 21 أبريل القادم، واصفة الإجراء الروسي بأنه "غير قانوني" ويخالف اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) وللعلاقات القنصلية (1963).

وشددت على أنه ردا على الاستفزاز المذكور، يتعين على دبلوماسي كبير في السفارة الروسية بكييف مغادرة الأراضي الأوكرانية في غضون 72 ساعة اعتبارا من 19 أبريل، متهمة في الوقت ذاته موسكو بـ"الاتجاه نحو التصعيد من حدة التوتر" مع كييف.

وكانت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية قد أعلنت أمس اعتقال القنصل ألكسندر سوسونيوك الذي يعمل في البلاد منذ سنوات، واتهمته بالتسلُم من مواطن روسي معلومات سرية تعود إلى قواعد بيانات الأجهزة الأمنية في البلاد.

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