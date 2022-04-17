محافظ كفر الشيخ يعلن الانتهاء من 48 مشروعا في قرى حياة كريمة

اطلع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الأعمال الجارية في المشروعات التي تشهدها 18 قرية و187 تابعا بمركز مطوبس، ضمن البرنامج الرئاسي حياة كريمة، ونسب التنفيذ وما سيتم الانتهاء منه خلال الشهر الجاري، والمشروعات التي سيتم إنهاء خلال العام الحالي 2022م.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور مهندس أحمد رمضان مدير مشروعات دار الهندسة، وجهاز تعمير الساحل الشمالي، ومحمد رأفت معاون محافظ كفر الشيخ، ووكلاء الوزرات المعنية، ومدير فرع الأبنية التعليمية، ومدير منطقة بريد كفر الشيخ.

وأشار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إلى الانتهاء من 48 مشروعاً من مشروعات حيا كريمة، والبدء في 295 مشروعا من مشروعات حياة كريمة ما بين مشروعات صرف صحي، ومدارس، وتحسين حالة المياه،وانشاء وحدات صحية، ومرافق إسعاف، وإنشاء مراكز شباب، ومجمعات خدمية، وإنشاء كباري جديدة.