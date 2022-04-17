الأمم المتحدة لدى أفغانستان تعرب عن قلقها لوقوع خسائر بشرية جراء ضربات جوية باكستانية

أعربت بعثة الأمم المتحدة لدى أفغانستان اليوم الأحد، عن شعورها بقلق بالغ إزاء ما تردد عن وقوع خسائر بشرية بين المدنيين من جراء الضربات الجوية الباكستانية في إقليمي خوست و كونار الأفغانيين.

وقالت البعثة الأممية في معرض تدوينة لها نشرتها بموقع التدوين المصغر "تويتر"، إنها شعرت ببالغ القلق إثر تلقيها تقارير تشير إلى وقوع خسائر بشرية بين مدنيين، ومن بينهم نساء وأطفال، نتيجة الضربات الجوية التي تعرض لها إقليما خوست وكونار.

وأضافت البعثة: "يتعين عدم استهداف أي مدنيين أبداً، وإننا نسعى من أجل إثبات الحقائق فيما يتعلق بهذا الشأن على الأرض، بالإضافة إلى التحقق من حجم الخسائر الناجمة عن تلك الضربات".

وكان مسئولون بإقليم خوست قد ذكروا أن طائرة باكستانية قصفت منطقتي بيسا ميلا و مير سافار بالإقليم مساء أول أمس الجمعة، بينما قال سكان محليون بالإقليم إن الضربات الجوية حدثت بمنطقة سبيرا مما أسفر عن مصرع 33 شخصا من عائلتين.

وقال سكان محليون بمنطقة شالتان باقليم كونار إن خمسة أطفال وإحدى السيدات لقوا مصرعهم من جراء الضربات الجوية الباكستانية.

وعلى الرغم من عدم صدور تعليقات من جانب الحكومة الباكستانية ولا من جانب حكومة طالبان في أفغانستان فيما يتعلق بذلك القصف، إلا أن وسائل الإعلام الباكستانية أشارت إلى أن الضربات الجوية كانت تستهدف عناصر من جماعة حركة طالبان الباكستانية المتطرفة في هذين الإقليمين.