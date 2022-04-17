محافظ أسوان: رفع أكثر من 185 طن مخلفات وتراكمات وقمامة بنطاق أحياء جنوب وغرب وشرق

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في بيان صادر اليوم الأحد، أن جملة المخلفات والقمامة التى تم رفعها 185 طنا بنطاق أحياء مركز ومدينة أسوان جنوب وشرق وغرب، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأشار المحافظ، إلى أن هناك توجيهات مشددة بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات أولاً بأول، مع تفعيل دوريات لمشرفي النظافة لمنع إلقاء المخلفات، وتحرير محاضر فورية للمخالفين.

وأوضح أن ذلك يتواكب مع التفاعل تجاه الشكاوي الجماهيرية ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، بجانب توزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية، بالإضافة إلى نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة.