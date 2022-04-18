بعثة أفغانستان في الأمم المتحدة: ضربات باكستان الجوية اعتداء على سلامة أراضينا

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انتقدت بعثة أفغانستان الدائمة في الأمم المتحدة الضربات الجوية التي شنتها باكستان مؤخرا على إقليمي خوست وكونار وأضافت أن الهجمات كانت اعتداء على سلامة أراضي أفغانستان.

وقالت البعثة في بيان إن هجمات باكستان الأخيرة على أفغانستان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، وفقا لوكالة خاما برس الأفغانية اليوم الأحد .

وطلب البيان من باكستان وقف الهجمات على أفغانستان واحترام سلامة أراضيها.

وأضاف البيان "صواريخ باكستان حصدت أرواح عشرات المدنيين في أقاليم أفغانستان الشرقية على مدى 20 عاما.. قتل المدنيين والاعتداء على السلامة الإقليمية لا مبرر لهما".