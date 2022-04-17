روسيا تعزز حصص تصدير الأسمدة بنحو 700 ألف طن حتى 31 مايو المقبل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الأحد، مرسوما لزيادة حصص تصدير الأسمدة حتى 31 مايو المقبل.

وذكر مجلس الوزراء الروسي -في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- إن "حصص التصدير الحالية لمنتجي الأسمدة الروس زادت بشكل مؤقت بنحو 700 ألف طن وقد وقع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين على أمر بهذا المعنى"، وأن "القرار سيكون ساري المفعول حتى 31 مايو المقبل".

وكانت أوكرانيا أعلنت حظر تصدير الأسمدة فى مارس الماضي بسبب العملية العسكرية الروسية، وكذلك تصدير بعض السلع الزراعية، وقررت إصدار تراخيص لسلع التصدير الرئيسية: القمح والذرة وزيت عباد الشمس.

وذكرت وزارة الزراعة الأوكرانية أن قرار حظر تصدير الأسمدة سيساعد في الحفاظ على التوازن في السوق المحلية، ويطبق على أسمدة النيتروجينية والفوسفورية والبوتاسية والأسمدة المخلوطة.



