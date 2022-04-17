الجيش الأوكراني: روسيا تواصل إرسال قوات إلى أراضينا وتستعد لإنزال بحري

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، أن روسيا تواصل نقل وحداتها العسكرية إلى أراضي أوكرانيا من مناطق كورسك وبريانسك وفورونيج، موضحة أنها تعد أيضًا وحدات من الألوية المنفصلة 810 و155 من مشاة البحرية للقيام بعملية إنزال بحرية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية -عن بيان أصدرته الهيئة القول- "تواصل الوحدات الروسية الانتقال إلى أراضي أوكرانيا من مناطق كورسك وبريانسك وفورونيج، وعلى الرغم من أن وحدات القوات المسلحة التابعة للاتحاد الروسي الموجودة على الأراضي الأوكرانية تعاني من مشاكل كبيرة في الإمداد، إلا أنها تمكنت من تجميع ذخيرة كبيرة".

وأضاف البيان "يجري إعداد وحدات من اللواءين البحريين المنفصلين 810 و 155 لعملية الهبوط، ويجري حاليا التحري لمعرفة مزيدا من المعلومات"، متابعا أن روسيا لم تتخذ إجراءات فعالة في منطقتي فولين وبوليسيا، ولهذا تواصل وحدات من القوات المسلحة لجمهورية بيلاروسيا تنفيذ مهام لتغطية الحدود الأوكرانية البيلاروسية في منطقتي بريست وجوميل.

يشار إلى أنه في اتجاه سيفرسكي، لا تزال هناك احتمالية لشن ضربات صاروخية وقصف مدفعي من أراضي الاتحاد الروسي على البنية التحتية العسكرية والمدنية في منطقتي تشيرنيهيف وسومي، ولا توجد تغييرات في موقع القوات الروسية في اتجاه سلوبوزانسكي، حيث تواصل إغلاق مدينة خاركيف جزئياً وقصف مناطقها السكنية، أما في اتجاهي دونيتسك وتافريا، واصلت القوات الروسية شن غاراته الجوية على ماريوبول حيث نفذت عمليات هجومية بالقرب من الميناء البحري.

وتم صد عشر هجمات للعدو في ولايتي دونيتسك ولوهانسك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ودُمرت خمس عشرة دبابة وأربع وعشرون وحدة مدرعة وعشر مركبات، بالإضافة إلى ثلاثة أنظمة مدفعية معادية.

يذكر أنه في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير الماضي، اقتحمت القوات الروسية أوكرانيا حيث قصفت أولاً منشآت عسكرية، ثم المدن السلمية، وعلى وجه الخصوص كييف، تشيرنيهيف، ماريوبول، خاركوف، خيرسون وزيتومير.