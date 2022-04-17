روسيا: تدمير مصنع ذخيرة بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، إنّ القوات الروسية دمرت مصنع ذخيرة بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.

وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: «دمرت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو خلال الليل مصنع ذخيرة بالقرب من مدينة بروفاري في منطقة كييف».

وكان إيجور سابوجكو رئيس بلدية بروفاري قال في وقت سابق من اليوم، إنّ هجومًا صاروخيًا وقع في الساعات الأولى من صباح الأحد وتسبب في تدمير البنية التحتية في المدينة.

في سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنّ قواتها قتلت خلال العملية العسكرية في أوكرانيا 1035 ممن وصفتهم بـ«المرتزقة الأجانب»، متحدثة عن بقاء 4877 آخرين في البلاد.